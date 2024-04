Travelsoft lance son deuxième StartUp Contest

Des prix pouvant atteindre 250 000 €, incluant de l’argent, des investissements et des contributions en nature.

Douze mois de mentorat personnalisé, comprenant un espace de bureau, un soutien technologique, financier, juridique et stratégique.

Accès à 500 heures de services technologiques et de conception personnalisés, ainsi qu'à de potentielles licences logicielles des sociétés du groupe Travelsoft.

Des opportunités de se connecter avec des investisseurs pour les étapes ultérieures de leur croissance.

Je suis ravi d'annoncer notre deuxième concours de start-ups. Au-delà du soutien financier, nous nous engageons à fournir un mentorat sur mesure, des services technologiques et des connexions avec des investisseurs. Mais notre engagement va au-delà du concours lui-même, nous sommes dédiés à former des partenariats durables avec nos gagnants, en leur offrant des perspectives de croissance et de développement durables. Cette initiative souligne notre engagement à soutenir le talent et à stimuler l'innovation dans le secteur européen de la travel tech. Nous invitons les aspirants entrepreneurs à se joindre à nous dans ce voyage afin de redéfinir ensemble l'avenir de la travel tech.

Organisé en collaboration avec(organisateur de la première édition en 2022) et les autres entités de Travelsoft Group, levise à sélectionner jusqu'à trois projets gagnants parmi les candidats.Le concours est ouvert aux, en Espagne, France, Italie et Allemagne. Les critères d'évaluation portent sur la qualité et l'engagement de l'équipe, l'originalité et la faisabilité du projet, ainsi que sur son potentiel à enrichir l'offre de Travelsoft Group.Cette nouvelle édition s'inspire du succès de la première, tenue en 2022 par Travel Compositor, membre de Travelsoft Group . Lors de cette première édition, lesont bénéficié d'un. Ces fonds ont permis aux gagnants non seulement de développer leurs activités et leurs ressources mais aussi d'innover en matière de modèles d'affaires et de sources de revenus, en partenariat avec Travel Compositor, qui participe désormais à leur gouvernance., qui est le résultat de cette collaboration, est maintenant utilisée parLes gagnants de cette année bénéficieront d'une, comprenant :Lessouhaitant participer sont invités à déposer leur candidature via le site web dédié au concours.Un événement de présentation en direct est prévu pour la mi-mai, durant lequel jusqu'à six projets sélectionnés auront l'opportunité de concourir lors de la phase finale. Christian Sabbagh , fondateur et PDG de Travelsoft a exprimé son enthousiasme en déclarant : "