Travelsoft : Bastien Crochet rejoint Orchestra

Depuis 2022, le groupe Travelsoft poursuit son expansion géographique et fonctionnelle avec l’acquisition de la plateforme Traffics , qui opère en Allemagne et en Europe de l’Est, et de la plateforme Travel Compositor , qui opère principalement en Espagne, en Italie et en Amérique latine.Travelsoft automatise aujourd’hui la réservation de plus de 5 milliards d’euros de volume d’affaires par plus de 300 voyagistes dans une quarantaine de pays, majoritairement en Europe et en Amérique Latine