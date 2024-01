Logis Hôtels : "En 2024, nous allons encore battre des records !" 🔑

TourMaG.com – En 2024, vous ambitionnez également de déployer de nouveaux services d'accompagnement pour les hôteliers ?



Karim Soleilhavoup : Nous avons créé en 2018 une centrale d’achats. Nous voulons rendre un service de proximité et avons décidé de mettre les achats dans les mains des restaurateurs et des hôteliers. Le meilleur moyen c’est le smartphone. Nous avons créé une marketplace qui permet de mettre à disposition, sur smartphone, l’ensemble des tarifs négociés, l’ensemble des produits et services des fournisseurs référencés. C’est opérationnel depuis décembre 2023.



Nous avions deux trous dans la raquette : Tout d’abord le revenue management, c’est-à -dire le pilotage des prix à la hausse ou à la baisse.



Quand vous êtes un restaurateur ou un hôtelier, le Yield ce n’est pas ce que vous savez faire de mieux.



Nous avons créé un département Revenue Management, avec des revenue managers en interne. Cela permet de rester fidèle à notre ADN. La création de valeur se fait dans chacun des établissements. Nous sommes entièrement dédiés à la performance de nos établissements. Aujourd’hui, une trentaine d’hôtels sont revenue managés.



Le deuxième trou dans la raquette était l’offre MICE.



La clientèle individuelle affaires vient massivement dans nos établissements. Elle nous offre une opportunité de croissance sur des activités telles que le séminaire à la journée, le séminaire résidentiel et les repas d’affaires groupe.



Aujourd’hui, les marques du groupe Logis Hôtels n’ont pas cette réputation d’accueillir des groupes et séminaires alors que nous sommes en capacité de le faire et de le faire très bien.



En 2024, nous allons travailler la communication et le développement commercial de l’activité MICE en s’appuyant sur les centaines de milliers de clients corporate qui viennent déjà dans nos établissements.