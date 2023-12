Jean Pinard (CRTL Occitanie) : "Ne restons pas figés dans des organisations dépassées !" 🔑

TourMaG.com - Vous avez mis en place de nombreuses politiques touristiques pour accroitre les dépenses des locaux dans le territoire. Avez-vous observé et quantifié, une augmentation des dépenses ?



Jean Pinard : Le train à 1 euro a généré des consommations d'activités de loisirs supplémentaires de 20 millions d'euros par an.



Pour Occitanie Rail Tour, le sujet est un peu différent, c'est un produit d'appel en faveur des jeunes européens.



Nous voulons amener plus de personnes en Occitanie, en promettant une mobilité très bon marché, voire quasi gratuite, une fois sur place. C'est un vrai positionnement marketing.



L'enjeu n'est pas de dire que le train est plus vertueux, mais globalement, il y a une offre de transport qui est méconnue. L'objectif est de porter à la connaissance des voyageurs cette offre.



TourMaG.com - Avez-vous un projet qui vous a rendu plus particulièrement fier durant ces 6 ans en Occitanie ou que vous avez aimé plus particulièrement ?



Jean Pinard : J'ai comme maxime, une citation d'Epictète : "tout est changement non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n'est pas encore".



J'aime bien me projeter, inventer ce qui n'est pas encore, c'est une super définition de ce que doivent être nos métiers.



Nous avons inventé une forme de pratique et usage du temps libre qui n'existait pas encore. Nous avons inventé des services qui n'existaient pas encore et qui se développeront encore plus.



TourMaG.com - Et si vous aviez un regret ?



Jean Pinard : Une chose que j'ai proposée, mais sans aller au bout, j'aurais aimé changer le statut du CRTL.



J'aurais aimé le faire passer d'association en coopérative.



Je crois beaucoup au format juridique des coopératives qui se sont développées dans l'agroalimentaire, mais que nous devrions développer dans le tourisme.



D'abord, dans une coopérative, les salariés sont des coopérateurs, c'est une bonne manière de les intégrer. Puis cela redéfinit les règles du jeu, dans les missions de service d'intérêt général que nous devons mener.



Nous aurions pu créer là encore, une chose qui n'existe pas encore.