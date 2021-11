Fahd Hamidaddin (Saudi Tourism Authority) : "Nous avons d'énormes ambitions pour le tourisme !"

L’Arabie Saoudite dispose de la 2e plus grande réserve de pétrole au monde, estimée à environ 260 milliards de barils.



Elle est aussi le berceau religieux et le lieu de pèlerinage pour les près de 2 milliards de musulmans ; c’est donc assurément une très grande puissance sur le plan économique mais aussi une destination importante pour le tourisme religieux compte tenu du nombre de pèlerins qu’elle accueille tout au long de l’année.



Partant de ces caractéristiques et de cette image très spécifiques, l’Arabie Saoudite peut-elle modifier son image et ajouter à sa forte identité de destination religieuse une composante balnéaire et culturelle pour devenir une destination de tourisme global ?



Tel pourrait être le cas pratique marketing à donner aux étudiants des grandes Business Schools…



Si nous envisageons la question selon notre propre et longue expérience de tour-opérateur, qui a lancé des destinations quasi inconnues du marché français, la réponse est évidemment affirmative, et ne résiste à aucun doute ni critique pour plusieurs raisons :



- une destination est à l’image de ce que veulent ses dirigeants car c’est le politique qui donne sa vision et, de là, détermine les actions ; c’est donc du politique que doit émaner toute décision stratégique appliquée au tourisme (les exemples sont nombreux de destinations qui ont opéré un virage stratégique et défini une vision sur une, voire deux décennies, avec un succès indéniable pour ne citer que le Maroc ou les Emirats, dont Dubaï et Abu Dhabi…).

En l’occurrence, le Prince Mohamed Bin Salman a défini une vision qui est basée sur la volonté de sortir le pays du tout pétrole en anticipant sur le long terme et cette vision est le préalable aux actions et aux moyens à adapter. Et les moyens on le sait sont immenses.



- c’est l’offre qui provoque la demande et non le contraire, en clair le client partira là où l’offre répondra à sa demande, et il semble que l’Arabie Saoudite dispose de plusieurs arguments encore inconnus pour séduire la plus large clientèle sur le plan international et c’est cela qui justifie et valide la nouvelle vision du Royaume qui souhaite tout simplement investir sur la valorisation et la promotion de son riche patrimoine que nous avons personnellement découvert lors de la visite du Pavillon de l’Arabie Saoudite à l’Expo Universelle.



- l’Arabie Saoudite offre une palette incroyable de lieux à explorer, le désert bien sûr, mais aussi des paysages de montagnes, de canyons, des plages aux eaux turquoise propices à un tourisme balnéaire de luxe (dont les plages de Farasan Al Kabir et d’Um Luj) et dispose de grands territoires verts alors qu’on s’attendrait à une immense étendue exclusivement aride.



Enfin, il semble même que le Royaume veuille se différencier par un programme très ambitieux de tourisme plus écologique (à l’image de ce qui a été fait dans la ville d’Abha, où des dizaines de milliers d’arbres et de fleurs ont été plantés), ce qui mettrait clairement sur orbite le Royaume en tant que destination avant-gardiste (malgré l’urgence et le retard pris par tous les pays) et bénéficierait d’un préjugé favorable et excellent pour son image de marque au moment où le sujet préoccupe tous les habitants de la planète…