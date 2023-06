L'Arabie saoudite propose un nouvel e-Visa délivré instantanément

"nouvelle mesure permettant aux visiteurs de découvrir plus facilement que jamais cette destination authentique, et de contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Arabie saoudite d'atteindre 100 millions de visites par an d'ici 2030"

Depuis le 12 juin dernier,sur le portail dédié du ministère saoudien des Affaires étrangères: visa.mofa.gov.sa Le site d'actualités sur les formalités de voyage VisasNews indique que cet e-Visa, et l'assurance médicale qui l'accompagne, est approuvé en quelques minutes et est valable 1 an pour séjourner en Arabie saoudite jusqu'à 90 jours.Le visa électronique permet de faire plusieurs entrées dans le Royaume durant sa période de validité.Dans un communiqué de presse , l'Autorité saoudienne du Tourisme explique que cette expansion du e-Visa est uneCe nouvel e-Visa instantané fait partie des nombreuses initiatives lancées par l'Arabie saoudite au cours des derniers mois pour améliorer l'expérience des visiteurs, au nombre deLe pays a entre autre instauré un nouveau visa électronique de transit gratuit (Stopover) valable 96 heures et la plateforme numérique Nusuk qui offre aux pèlerins et aux visiteurs un portail de planification facile à utiliser pour leurs voyages à La Mecque ou à Médine.