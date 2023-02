Arabie Saoudite : les billets d'avion deviennent des visas

Il offre aux clients un accès encore plus facile au Royaume grâce à un système d'intégration numérique qui relie les visas de transit aux billets d'avion,

L'Arabie Saoudite innove pour faciliter l'accès aux voyageurs.Saudia, la compagnie aérienne nationale saoudienne, en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et encore celui Hajj et de la Omra propose la campagne "Your Ticket Your Visa". " précise le communiqué de presse.