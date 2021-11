Arabie Saoudite : l'hôtel Habitas AlUla a ouvert ses portes le 1er novembre

Habitas, la marque hôtelière mexicaine a ouvert sa nouvelle adresse dans la région d'AlUla, située au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Habitas AlUla est ouvert depuis le 1er novembre 2021 entre "canyon désertique de la vallée d'Ashar, falaises de grès et palmeraies" .



L'établissement compte 96 chambres (60 sont ouvertes dans un premier temps), réparties en trois catégories : les chambres célestes, les chambres alcôves et les chambres canyons.



Il dispose également d'une terrasse de yoga, d'un centre de bien-être et de remise en forme, d'un restaurant et d'une piscine qui surplombe toute la vallée.



" Chacun de ces espaces est construit à partir de matériaux naturels sourcés de manière éthique qui s'intègrent parfaitement à l’environnement local. Ce mode de construction peu invasif, ainsi que les méthodes durable employées pour bâtir l’établissement sont les cartes de visite d'Habitas : une construction modulaire et une conception à faible impact pour l'environnement " indique un communiqué de presse de l'hôtelier.