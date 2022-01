Convention des franchisés Havas Voyages à AlUla : retour en images (Vidéo)

Annulée une première fois en décembre, la convention des agences franchisées Havas Voyages s'est finalement déroulée à AlUla en Arabie Saoudite du 8 au 11 janvier 2022.



Quelque 75 participants ont pu découvrir une destination inédite qui s'ouvre au tourisme. Le pays affiche de fortes ambitions. Objectif : atteindre 100 millions de touristes d'ici 2030.



Le riche patrimoine historique, culturel et naturel et les nombreux projets pharaoniques qui devraient voir le jour au cours de la prochaine décennie devraient permettre à l'Arabie Saoudite de trouver sa place sur l'échiquier touristique. Mais nous y reviendrons dans un prochain article.



En attendant voici quelques images de la convention qui a permis aux gérants et représentants du réseau franchisé Havas Voyages de découvrir en avant-première le potentiel de la destination et de faire tomber quelques idées reçues sur l'Arabie Saoudite.



Au programme notamment : Hegra, la vieille ville d'AlUla, Elephant Rock et l'étonnant Maraya Concert Hall.