Airbus revoit à la baisse ses livraisons pour 2022

En effet, entre le climat géopolitique et social est plus qu'incertain, mais aussi des problématiques sur l'approvisionnement, Airbus a du revoir sa feuille de route à la baisse.



" Les défis de la chaîne d'approvisionnement nous conduisent à ajuster les étapes de montée en puissance de la famille A320 en 2022 et 2023, et nous visons désormais un rythme mensuel de 65 appareils au début de 2024.



Notre objectif de livraison d'avions pour 2022 a été mis à jour en conséquence, " précise le directeur général d'Airbus Group.



Ainsi, les livraisons pour l'année 2022 ont été revues à la baisse passant de 720 à 700. Un ajustement qui ne remet pas en question les prévisions financières de l'avionneur.



" Les équipes d'Airbus sont engagées avec les fournisseurs et les partenaires pour monter en puissance vers un taux de production mensuel de 75 appareils de la famille A320 en 2025, soutenu par une forte demande des clients, " poursuit Guillaume Faury.



Le carnet de commandes s'élève à 7 046 avions commerciaux au 30 juin 2022.