Ryanair menace de partir ? Mais qu’elle(s) s'en aille(nt) ! [ABO]

L’argument des retombées économiques, tel que partagé par les boîtes qui font les enquêtes auprès des passagers, je le trouve un poil fallacieux. A l’évidence dans l’aérien, c’est l’offre qui fait la demande, et du jour au lendemain, des gens vont venir sur le territoire.



La question qu'il faut se poser, c’est "combien réellement ?", si l'on ne garde que les clientèles export, et surtout, "est-on sûr que ces clientèles ne seraient pas venues quand même ?"



Dans une des enquêtes réalisées par un cabinet spécialisé, on démontre que 60% des voyageurs affirment qu’ils auraient fait le voyage quand même. Il en reste certes 40%, mais si on ramène ce chiffre à la proportion des clientèles import, et si on prend en compte qu’un tiers des gens seraient arrivés par un autre aéroport en vrai, on perdrait quoi ? Entre 7 et 8% des voyageurs.



Il s’agit donc de relativiser les retombées économiques des compagnies low cost sur les petits aéroports régionaux, contrairement aux clientèles touristiques des grandes compagnies nationales. Les retombées sur le territoire entre des Belges qui atterrissent à Béziers et des Américains qui atterrissent à Nice n’ont rien à voir.



Dans le premier cas, une grande partie des clientèles import ne restera pas sur le territoire. Et s’il fallait le prouver, il suffit d’observer les données de fréquentation livrées par Flux Vision Orange par nationalité, pour prouver qu’une ouverture de ligne entre une petite ville de province française et une capitale européenne, ne fait que très peu bouger le niveau de fréquentation.



Et pour cause, les lignes low cost sont saisonnières (juin- septembre le plus souvent), et les hébergements sont déjà réservés par les clientèles… françaises.