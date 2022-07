Ponant aux agences : "L'avenir, nous voulons le construire avec vous..."

Iana Alexandrov directrice associée de Pitch&Go : "Je suis vraiment très contente du séminaire. Je trouve que c'est une très bonne idée.



Cette opération permet de mettre en relation les agences et les vendeurs avec tout le staff de la compagnie Ponant. Nous avons pu avoir un contact privilégié en direct avec le Président, le directeur commercial et les responsables des différents services. Lorsque nous faisons du cousu-main pour une clientèle exigeante, c'est primordial de bien connaître son partenaire et cela nous permet aussi de savoir jusqu'où nous pouvons aller dans la personnalisation du voyage.



Ce lien qui se crée est très important. Demain quand j'aurai un souci je saurai qui appeler et cette personne se souviendra de moi. Dans le haut de gamme, nous cherchons à personnaliser la relation client avec nos fournisseurs comme nous le faisons avec nos propres clients.



J'ai découvert une équipe Ponant qui m'a beaucoup plu et j'ai l'impression d'avoir été écoutée et considérée. J'ai vécu ce que mes clients ont envie de vivre".