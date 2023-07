Roadshow Ponant 2023 : 3 000 inscrits et des ventes ! (Vidéo)

TourMaG - Le concept de vos roadshows est assez immersif. Pouvez-vous nous en dire davantage ?



Olivier Narcy : En effet, le roadshow Ponant est une expérience immersive. Nous invitons nos passagers, nos partenaires et nos prospects à venir découvrir l'expérience du voyage Ponant qu'ils la connaissent déjà ou pas.



Nous leur proposons de rencontrer des membres d'équipages, des personnels du siège et puis de rentrer dans l'univers et l'atmosphère des navires de notre flotte grâce à différents outils : de grands écrans, des casques de réalité augmentée, mais aussi des conférences.



Ponant est reconnue pour la qualité de ses conférenciers, de ses guides naturalistes qui embarquent sur nos croisières. L'objectif est d'immerger nos passagers, nos partenaires dans cette atmosphère qui est faite de convivialité, d'élégance et d'activités culturelles.



Ils peuvent discuter et rencontre les commandants, ou les chefs d'expédition. Nous sommes vraiment dans un début de commencement de croisières Ponant.