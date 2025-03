Ponant devient Ponant Explorations Group

"un élément visuel emblématique de sa signature, les 3 voiles de son logo."

Le Groupe compte désormais trois marques commerciales :regroupe les itinéraires à bord du Ponant et du Spritir of Ponant (Catamaran), des 4 sisterships (Austral, Boréal, Lyrial et Soléal), et des 6 Ponant Explorer (Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d'Urville, Le Bellot et Le Jacques-Cartier), sans oublier le navire d'exploration, le Commandant Charcot.propose des croisières en Polynésie française et dans le Pacifique Sud à bord du Paul Gauguin, navire de 165 cabines et suites.opère, quant à elle, cinq navires de petite taille sur plusieurs zones en Amérique du Sud - dont les Galàpagos - et en Asie du Sud-Est.Ponant Explorations Group maintient une continuité dans son identité de marque et conserveParallèlement, chaque marque commerciale dispose de sa propre identité visuelle.