Le Bhoutan, écrin au cœur de l’Himalaya

Le Royaume religieux du Bhoutan

Etat théocratique créé par un moine tibétain, puis royaume bouddhiste à partir de 1907, le Bhoutan fait vivre sa religion d’Etat dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les moines, vêtus de leur traditionnelle kesa indigo, sourient partout à travers le pays. Les temples et stupas figurent également en grand nombre, conférant au pays un patrimoine spirituel et architectural unique au monde. On compte par ailleurs de multiples festivals, mettant la spiritualité et le bouddhisme à l’honneur, fidèles héritages de traditions ancestrales qui offrent musique, danse, chants, masques et costumes tout au long de l’année.