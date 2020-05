Télétravail : "Je ne m'attends pas à un virage à 180° dans le tourisme", selon Eric Barthélémy (Viaxoft)

Nous n'étions jusqu'à présent pas concernés par les mesures d'urgence prises pour les acteurs du tourisme, mais nous bénéficions de l'ensemble des dispositifs étatiques pour aider les entreprises françaises.Ainsi, une partie de notre effectif est en chômage partiel, une mesure maintenue pour les professionnels du tourisme jusqu'en septembre, mais qui se terminera pour nous à la fin mai, en tant qu'éditeur de logiciels.Nous sommes en contact avec les Entreprises du Voyage, pour bénéficier du même statut et accompagnement que les acteurs du tourisme, car notre activité dépend à 100% d'eux comme les assureurs et les boites de techno.Oui, les EDV ont été très réceptifs, puis certains acteurs ont pris les devants. Les contacts avec les équipes de Bercy sont bons et le dossier avance bien.Inquiet oui et non, car s'il faut faire face à la situation, nous le ferons.Après il est sûr que si nous pouvions bénéficier notamment de la continuité du chômage partiel, cela nous permettrait d'être un peu plus sereins.Nous avons d'ores et déjà bénéficié du Prêt Garanti de l'Etat, mais pas au plafond en sachant que nous pouvons modifier nos besoins jusqu'à la fin de l'année 2020.Il n'est pas facile de se projeter, car notre activité dépend de celle de nos clients et nous avons un manque de visibilité de leur part, concernant la reprise du tourisme.Depuis deux mois, nous avons enregistré une baisse de l'activité. Nous allons voir comment les agences vont rouvrir, il se peut aussi que dans un mois nous n'ayons plus besoin d'être soutenus.