ViaXoft s'intègre avec la solution mobile mTrip à ses outils

nous faisons une veille, pour savoir quels outils nous allons pouvoir intégrer à notre offre, pouvant aller jusqu'à la communication.

Il y a tout juste une semaine, Eric Barthélémy, le cofondateur de Viaxoft déclarait à TourMaG.com : "ViaXoft transmet depuis son outil ViaXeo les informations relatives aux voyages (vols, hotels, location de voiture, train,...) à mTrip qui les restitue ensuite sur les applications des agences, tours opérateurs et TMC aux voyageurs.En plus des infos en temps réel sur les vols, hall d’arrivée et terminal, l’App propose des cartes d’aéroports interactives qui permettent de se localiser, d’identifier la porte d’embarquement, les restaurants, les services type duty free, etc….Plus d'informations sur ce partenariat auprès de Viaxoft.