Aérien : Vers un oligopole en Europe ?

Le marché intérieur européen du transport aérien est une remarquable réussite de l'Union européenne. Au cours des dernières décennies, la libéralisation a permis d'offrir des liaisons aériennes moins chères, plus sûres et plus complètes dans l'ensemble de l'UE.



Cette évolution est due en grande partie à une concurrence vigoureuse entre les compagnies aériennes, qui s'efforcent constamment de surpasser leurs homologues en développant et en améliorant leurs services.



Aujourd'hui, le secteur européen du transport aérien se trouve à la croisée des chemins. De grands groupes de compagnies aériennes, de plus en plus dominants, se sont constitués à la suite de fusions successives.



En 2005, les cinq premiers groupes aériens européens représentaient déjà 47 % du trafic intra-UE, et ce chiffre devrait atteindre 73,5 % en 2024,

La missive que nous avons pu consulter est rédigée par les organisations des consommateurs de l'UE.Pour ces associations, les instances doivent très rapidement rétablir une plus grande concurrence dans le marché aérien, pour voir se produire les mêmes effets que ceux constatés aux Etats-Unis, en raison d'une trop grande concentration entre les principales compagnies US." introduit le courrier. Une estimation qui se base sur la consolidation à venir et en cas de rachat validé par la Commission européenne d'ITA Airways, SAS et Air Europa. Il reste encore le cas en suspens de TAP Air Portugal.