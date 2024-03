Iberia : Le contenu NDC est disponible sur Travelport

L'industrie du voyage connaît une profonde transformation.



Grâce à cet accord, nous offrons un plus large éventail d'options aux agences de voyages en France qui utilisent Travelport+, tout en proposant aux clients un plus large éventail de choix et une expérience améliorée.



Avec l'offre de contenu et de services NDC d'Iberia via Travelport+, disponible dès aujourd'hui, les agences utilisant notre service peuvent acheter et gérer les vols de leurs clients encore plus facilement, en ayant accès à l'ensemble de l'offre de tarifs et d'ancillaires d'Iberia sur une seule plateforme,

" a expliqué Celia Muñoz Espín, directrice de la stratégie commerciale et de la distribution pour Iberia.