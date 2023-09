Voyage d'affaires : Atout France va soutenir la transition durable Atout France, un appel à manifestation d’intérêt dédié au tourisme d’affaires

Le voyage d'affaires, comme tous les secteurs du tourisme, va devoir prendre une trajectoire plus durable. Atout France a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour accélérer la transition écologique et améliorer l’attractivité des équipements dédiés au tourisme d’affaires.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 25 Septembre 2023

Le voyage d'affaires, bien que l'un des secteurs les plus avancés sur la transition durable, pourrait recevoir un coup de pouce d'Atout France et de Bercy.



Alors que la France vibre avec la Coupe du Monde de rugby et que les JO se préparent, notre pays doit faire face aux enjeux de durabilité qui touchent l'événementiel, qu'il soit d'ampleur internationale ou sur de plus petits évènements.



Atout France a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI)pour accélérer la transition écologique et renforcer l’attractivité ainsi que la compétitivité des équipements dédiés au tourisme d’affaires et évènementiel.



Sous l'égide du cabinet d'Olivia Grégoire, la ministre en charge du Tourisme, l'AMI doit permettre de soutenir, via un accompagnement en ingénierie dédié à la réalisation d’études, les investissements d’adaptation et de transition de court et moyen terme, tout comme des décisions structurantes sur le long terme.



Voyage d'affaires : un soutien pour la digitalisation des évènements



Voici les initiatives que le gouvernement souhaite soutenir : - création de solution d’hybridation, de digitalisation des événements ;



- Transformation des infrastructures vers des modèles plus durables ;



- Valorisation de l’impact positif et de l’héritage des événements etc.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 novembre 2023 à 18h. Pour en savoir plus, cliquez ici. Les lauréats obtiendront alors une subvention pouvant aller jusqu'à 50 000 euros sur une période de 12 mois.

