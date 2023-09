Les voyageurs d'affaires souhaitent davantage de voyages multimodaux Une nouvelle étude d'Enterprise sur la multimodalité

Selon Enterprise, près de la moitié des voyageurs d'affaires souhaitent davantage de voyages multimodaux pour leurs déplacements professionnels et une implication plus importante de la part de leur employeur.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 18 Septembre 2023

leur facilite l'utilisation d'une combinaison de moyens de transport - ou "trajets multimodaux" - pour leurs déplacements professionnels.



Parmi ces Français, les jeunes travailleurs de la génération Z (nés entre 1996 et 2015) sont particulièrement friands de voyages multimodaux (qui combinent au moins deux types de transport autres que la voiture particulière).



En effet, 86% des employés de la génération Z ont effectué un voyage multimodal au cours des 12 derniers mois, contre seulement 68% des baby-boomers (nés avant 1964).



Les baby-boomers sont plus enclins à utiliser leur propre voiture pour 100% de leurs déplacements professionnels (35%) que la génération Z (16%).



Les voyages multimodaux, une solution vertueuse 4 Français sur 5 (78%) utilisent leur voiture personnelle pour leurs déplacements professionnels, 39% des voyageurs d'affaires interrogés estiment que leur entreprise " n'encourageait pas actuellement les déplacements multimodaux, la plupart d'entre elles comptant sur leurs employés pour utiliser leur voiture personnelle lors de leurs déplacements professionnels ".



Pour près de la moitié (45%) des interrogés, les entreprises ET les employés devraient être incités à réduire leur utilisation de la voiture pour des raisons professionnelles et à utiliser davantage les trajets multimodaux (par exemple, par des avantages fiscaux, d'autres formes d’incitations financières, etc.)



Autre solution envisagée : la mise en place de mesures pour faciliter ces trajets multimodaux et offrir des alternatives à l'utilisation de la voiture pour les trajets courts (par exemple, applications de mobilité, vélos/scooters électriques sur site, véhicules partagés, etc.).



Plus de la moitié de ceux qui conduisent pour se rendre au travail (54 %) pourraient même envisager de changer d'emploi pour travailler dans une entreprise disposant de meilleures mesures pour éviter l'utilisation de véhicules privés pour les déplacements professionnels.



Autre point fort de l'intermodalité pour les personnes interrogées : ils estiment que ce mode de déplacement leur revenait moins cher (30%), était plus rapide (27%), plus « vert » (21%) et plus sûr (19%).



Par ailleurs, pour 19% d'entre eux, la possibilité de faire plus d'activité physique (par exemple, grâce aux vélos partagés, aux vélos électriques, aux scooters électriques, etc.) est l'une des raisons qui les inciterait, le cas échéant, à utiliser davantage les trajets multimodaux à l'avenir.

Cette nouvelle étude souligne qu'il existe aujourd'hui une grande opportunité pour la croissance d'un écosystème de mobilité multimodale. Nous proposons en ce sens un service de mobilité partagée à destination des professionnels, a précisé solution d'autopartage BtoB Car Share.



Nous avons intégré notre réseau d'agences et de véhicules à cet écosystème de transports bien plus large, comprenant les transports privés et publics, avec l'ambition de faire partie des solutions de mobilité, qui répondent aux besoins des voyageurs d'affaires d'aujourd'hui de demain. "







* Enquête réalisée parOpinium, qui a analysé les habitudes de voyage de 1 000 employés de bureau français qui se déplacent en voiture dans leur propre pays pour rendre visite à des clients, des fournisseurs ou assister à des événements. Elle est représentative d'environ 11,5 millions d'employés dans le pays. Cette étude fait partie d'une étude plus large menée auprès de 4 000 employés de bureau en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, qui visait à comprendre l'évolution des tendances en matière de voyages d'affaires effectués en voiture, ainsi que les défis et les opportunités que cela représente pour les entreprises. a précisé Guirec Grand-Clément, directeur général Enterprise France dans un communiqué, à propos de sa

