French Bee vise un retour aux bénéfices en 2023 🔑

Air Austral doit faire l’objet d’un plan de secours massif qui a besoin de l’approbation des autorités françaises et des autorités européennes. A ma connaissance et malgré les déclarations enflammées comme toujours des politiques, l’approbation n’a pas été obtenue.



Nous avons été consultés sur ce dossier et avons eu l’occasion de parler avec la Commission. J’ai dit clairement que malgré ce système d’aides d’Etat massif auquel notre groupe n’a pas eu recours, nous ne sommes pas opposés au sauvetage d’Air Austral.



Par contre, nous avons demandé clairement à ce que les compagnies qui desservent La Réunion puissent utiliser le réseau d’Air Austral dans l’Océan Indien avec des accords commerciaux.



Aujourd’hui ces accords n’existent qu’entre air Austral et Air France, deux compagnies très puissamment aidées par l’Etat. J’ai donc demandé à ce que, dans le cadre du plan de sauvetage d’Air Austral, cette compagnie ouvre son réseau à des connexions pour French Bee et je n’ai bien sûr pas d’objections à une ouverture pour Corsair ou à d’autres.



Ce n’est pas en se refermant sur soi-même qu’on se sauvera.

« les prix vont remonter mais on ne peut pas massacrer le client qui veut voyager. La densification des avions, est nécessaire pour que des familles puissent encore se permettre de choisir le transport aérien ».

Il y a deux réponses à cela.



La première est que nous avons homogénéisé la classe éco entre nos deux compagnies. Les sièges de la classe éco de French bee sont les mêmes que sur Air Caraïbes.



Sur la partie avant de l’avion, chaque compagnie a son modèle, son histoire. C’est assez compliqué, mais globalement je pense quand même qu’on va vers une densification des classes arrières et une réduction des classes avant.



Soyons clairs, il y a beaucoup de destinations où nous n’avons pas besoin de classe affaires. Si on prend une destination comme la République Dominicaine, il y a effectivement quelques clients qui paient pour voyager devant, mais ce n’est pas le cœur de la clientèle.



C’est un mouvement historique et en période de forte inflation, c’est la seule façon de limiter l’augmentation de prix pour les clients.



Aussi, il faut que les clients apprennent à réserver plus tôt. On a eu cette évolution de réserver au dernier moment, à cause du Covid mais quand on se décide à la dernière minute, les billets sont plus chers que six mois avant.



Cependant, je pense que nous allons vers un plateau dans les prix car le pétrole et le dollar, les plus importants facteurs d’augmentation, se stabilisent autour de 80 dollars le baril. A ces niveaux-là, l’économie du transport aérien est capable d’être résiliente, on ne devrait donc pas aller vers d’autres augmentations, sauf ponctuelles, des tarifs.

Il faut être cohérent. Nous sommes des libéraux et j’ai toujours prôné la concurrence.



J’ai d’ailleurs quitté Air France parce que je considérais que c’était une annexe de l’État… Je dis donc « Bienvenue ». Que chacun se batte avec ses armes.



Ce que je constate c’est que NORSE a le même modèle que Norwegian qui est tombée. Les coûts, il faut aller les chercher avec les dents et je ne sais pas dire si leur business plan tiendra la route.