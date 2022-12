Appli mobile TourMaG



French Bee réceptionne son deuxième A350-1000 French Bee a acheté un 2e appareil de ce type

Avec l’arrivée de ce deuxième A350-1000, appareil très long courrier dans sa flotte, French Bee se met en position pour répondre à la forte demande sur l’axe Paris-Réunion, tant en matière de passagers que de fret Cargo.

Rédigé par Christophe HARDIN le Dimanche 11 Décembre 2022

Et de deux pour French Bee !



Vendredi dernier, les membres de la direction de la compagnie française, ainsi que Jean-Paul Dubreuil, Président de Groupe Dubreuil Aéro étaient présents à Toulouse pour prendre livraison du deuxième A350-1000. Un avion flambant neuf qui entre en service ce 12 décembre 2022 entre la Métropole et l’île de la Réunion et dont Marc Rochet le Président de la compagnie s’est plu à rappeler que French Bee avait acheté et non pris en location cet avion, signe d’une bonne santé pour la compagnie loisirs lancée en 2016.





A350-1000 : un avion parfaitement adapté à la desserte Réunion Contrairement à la grande sœur régulière Air Caraïbes, la flotte French Bee est exclusivement dotée d’A350 : 4 A350-900 et désormais 2 A350-1000. Des avions de toute dernière génération ayant valu à la première compagnie aérienne française low cost long courrier d’être N°1 du classement mondial des compagnies émettant le moins de CO2 par siège/km. Un bon point par les temps qui courent.



Avec un dynamisme du trafic familial et touristique qui ne faiblit pas depuis l’été, l’A350 1000, avec ses 480 sièges est « le meilleur appareil de sa génération » selon Marc Rochet, et sera en capacité non seulement d’absorber la demande, mais aussi de viser environ 8% d’offres supplémentaires en 2023 sur l’île.»



Visiblement très satisfait de la collaboration avec Airbus, Marc Rochet face à la presse métropolitaine et réunionnaise présente à Toulouse, a endossé le rôle du commercial d’Airbus pour vanter les mérites du dernier né de l’avionneur européen.



« C’est un avion qui je pense n’a pas de concurrent et nous sommes très satisfaits de cette machine » a-t-il déclaré en préambule.

A350-1000 : confort et sobriété « Cet avion répond aux deux critères importants de l’évolution du transport aérien : le confort et les performances écologiques. » a ajouté le Président de French Bee.



Ses performances environnementales se traduisent par une baisse de 25 % de ses émissions de CO2 et de sa consommation de carburant par rapport aux avions de la génération précédente. Avec des moteurs de nouvelle génération, son emprunte sonore est également diminuée de moitié.



Côté « expérience passager » l’A350-1000 de French Bee offre une cabine “Airspace by Airbus” silencieuse, ou l’air est renouvelé toutes les 2-3 minutes, l’humidité optimisée, un éclairage ambiant reposant, de larges hublots et de l’espace pour les jambes.



La pressurisation est optimisée et permet, après un long vol, d’arriver à destination moins fatigué.



Des améliorations notables donc par rapport aux avions d’ancienne génération mais rappelons aussi que les concurrents Corsair et Air Austral, avec respectivement leurs A330neo et leurs Boeing 787, avions également jeunes, peuvent également revendiquer des progrès significatifs en terme d’environnement et de confort.



Un très bon avion donc pour le Président de French Bee qui cependant en fin d’allocution et avec le « parler vrai » qu’on lui connait a repris sa casquette de Président de compagnies pour demander à Wouter Van Wersch, responsable des ventes en Europe pour Airbus « encore des efforts du côté supports industriels ».



Un voeu qui sera surement exaucé car le programme 350 est en perpétuelle évolution en se nourrissant des retours d’expérience des compagnies clientes.



Déjà, de nouveaux standards de production sont prévus et intégreront les prochains appareils permettant notamment des gains d’espace en cabine et des améliorations de la charge utile (ce que l’on peut mettre dans les soutes) de plusieurs tonnes.

Deux classes de voyage La configuration retenue par French Bee est une version à 480 passagers ou l’on retrouve les deux classes proposées habituellement par la compagnie :



L’Eco Blue est composée de 440 sièges : 10 sièges de front 3 – 4 – 3, un espace entre les sièges de 81 cm et une assise large de 42 cm. Les sièges disposent également d’un renfort aux lombaires et sous les genoux et un repose-tête ajustable Des prises audio, PC et USB assurent la connectivité.



Un large écran de tactile de 25 cm permet de disposer gratuitement de 30 films, séries, jeux et musiques. En option : iZiWifi propose quatre types de forfaits.



La classe Premium offre une cabine privative de simplement 40 sièges : 8 sièges de front 2 – 4 – 2, un espace entre les sièges de 92 cm et une assise large de 48 cm. Les sièges disposent d’un repose-pieds et un repose-jambes pour profiter d'un siège « maxi leg », un repose-tête ajustable, une console centrale et un repose-verre.



La connectivité, l’accès au wifi et les divertissements proposés sont les mêmes qu’en classe Eco Blue avec cependant un écran plus large (30 cm).



Tous les sièges, quelle que soit la classe de voyage sont revêtus de cuir.

Une approche tarifaire simplifiée Trois options sont proposées aux voyageurs

- BASIC avec « juste le siège » + un bagage cabine de 12 kg et un repas chaud.

- SMART avec un bagage cabine de 12 kg, un bagage en soute de 23 kg

- PREMIUM avec un bagage cabine de 12 kg, un bagage en soute de 23 kg, un repas standard, des boissons gratuites avec un service premium, le choix du siège dans la cabine premium, l’embarquement prioritaire et la livraison prioritaire des bagages.



Tarifs à partir de 420€ TTC Aller simple en Basic et 800€ TTC Aller simple en Premium



*Classement obtenu en aout 2022 par IBA, la principale société d'information et de conseil sur le marché dans son dernier indice mensuel des émissions de carbone de l'aviation en association avec KPMG.

