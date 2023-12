Production, destination : ce qu'il faut retenir de 2023

Qui aurait cru il y a encore quelques années qu’un réseau comme Selectour puisse organiser ses Forces de Ventes Affaires et Tourisme en Arabie Saoudite. C’est pourtant ce qui s’est passé du 25 au 29 janvier à Djeddah.La destination fait du tourisme un de ses axes de développement majeur et multiplie les initiatives pour séduire professionnels et grand public. Sur place, les hôtels se construisent et les liaisons aériennes, avec notamment la compagnie Transavia, se développent.