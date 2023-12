Egypte : Travel Evasion veut rassurer sur la destination

Le discret TO a fait voyager plus de 35 000 clients toutes destinations confondues, dont les 2/3 en Egypte et enregistre un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros en 2023. Des chiffres qui lui permettent de devenir le TO n°1 sur le Nil.



Cet éductour a été pour Travel Evasion une nouvelle opportunité de montrer son savoir-faire sur la destination.



Le spécialiste de l’Egypte décline 400 produits sur l’Egypte, à travers une gamme de croisières à bord de navires 5 étoiles ou Dahabeyas, mais aussi des séjours ou des combinés sur le Nil, avec packs visites réservables dont une journée au Caire et la nuit à Abou Simbel.



Des programmes qui se déclinent en 7, 9, 11 ou 14 nuits.



Nouveauté cette année, au départ d’Assouan, un départ dans l’après-midi pour une nuit à l’hôtel Azal Lagoons Resort 4* à Abou Simbel, avec spectacle Son et lumière, diner et nuit à l’hôtel avant visite du site au lever du soleil.