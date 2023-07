Rhodes : "Entre 3 et 4000 voyageurs français sur place"

Rhodes est une île grecque située dans la mer Égée. Elle se trouve à l'est de la Grèce continentale.



C'est une destination touristique très prisée l'été. Rhodes est connue pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et ses paysages.



L'île dispose également d'un riche patrimoine historique et culturel : elle a été habitée depuis des milliers d'années et a été le site de nombreuses civilisations, dont la plus célèbre est celle des Grecs anciens.



La ville de Rhodes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et capitale de l'île a été fondée par les Grecs anciens. Le plus célèbre de ses monuments historiques, est le Colosse de Rhodes, qui a été construit par les Grecs anciens pour célébrer leur victoire sur les Perses. La ville de Rhodes est connue aussi pour ses monuments médiévaux, notamment la vieille ville et le château de l'Ordre de Saint-Jean.



Les visiteurs peuvent également découvrir sur l'île de Rhodes de nombreux musées, des galeries d'art et des sites archéologiques comme le site du temple d'Apollon à Lindos. Parmi les excursions prisées des touristes : des excursions en bateau, des randonnées, des plongées sous-marines et les visites de sites historiques.