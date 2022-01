Tourisme durable : TUI Group lance un Lab grandeur nature sur l'île de Rhodes

"The Rhodes Co-Lab" souhaite travailler concrètement sur plusieurs sujets : la préservation des ressources, la protection de la biodiversité et de l'environnement, la formation notamment envers les populations locales, la promotion du patrimoine culturel, l'empreinte écologique du tourisme sur l'île en développant de nouveaux concepts de gestion de l'énergie, de l'eau ou des déchets et aussi en développant de nouveaux concepts de mobilité.



"Il est important de souligner que dans les objectifs de durabilité des Nations unies, nous ne parlons pas seulement de durabilité écologique et environnementale, mais aussi de durabilité sociale et économique. Et nous travaillerons très dur pour faire de ce projet un succès" , a déclaré Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec qui a précisé que le groupe TUI a amené en Grèce près d'un million et demi de visiteurs dont 600 000 à Rhodes.



"Le tourisme a de nombreux effets positifs - c'est une force du bien. Sans tourisme, les destinations manquent d'investissements et de dépenses directes de la part des voyageurs. Sans tourisme, il n'y a guère de base pour la prospérité économique dans la plupart des destinations. En tant que premier secteur économique des destinations, il contribue également à une plus grande participation sociale. Le Co-Lab peut servir de laboratoire pour le tourisme durable du futur et renforcer et développer ces impacts. Il créera ainsi des modèles et des plans pour d'autres destinations. Nous invitons tous les acteurs du secteur du tourisme à unir leurs forces et à apporter leurs idées et leurs innovations au Co-Lab de Rhodes. ", a ajouté Fritz Joussen, PDG de TUI Group.