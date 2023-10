Israël : pas d'impact sur l'Egypte et la Jordanie, mais des voyagistes inquiets 🔑

En raison de la situation actuelle en Israël, la prochaine escale du MSC Musica au port de Haïfa le jeudi 12 octobre sera annulée. Le navire naviguera désormais vers Limassol, à Chypre, le 10 octobre et, à ce titre, l'escale à Kusadasi, en Turquie, sera annulée. Le navire fera ensuite escale à Antalya, en Turquie, le 12 octobre et poursuivra ensuite son itinéraire normal prévu.



L'escale du MSC Musica à Haïfa les 19 et 26 octobre sera remplacée par celle de Rhodes et celle du 2 novembre par celle de Marmaris, en Turquie.



L'escale vers Haïfa du MSC Sinfonia prévue le 16 octobre sera remplacée par le port de Bodrum, en Turquie, tandis que les futures escales sont en cours d'examen et nous informerons les invités en conséquence.