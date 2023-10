Guerre : une compagnie a-t-elle l'obligation de rapatrier ses passagers ? 🔑

Israël a connu, samedi 7 octobre 2023, une attaque surprise sur son sol.Le bilan du conflit armé est lourd, avec 1 200 morts et 2 700 blessés du côté israélien, quand 900 Palestiniens ont trouvé la mort dans les frappes de représailles.Alors que seulement une centaine de voyageurs français étaient recensés par le SETO, lundi dernier, ils ne sont plus que 45 à être sur le chemin du retour.Sauf que ce chiffre n'est qu'une partie émergée de l'iceberg, puisque de nombreuses personnes ont acheté des vols secs, sans passer par une agence de voyage.Dorénavant, tout le monde ou presque souhaite quitter le pays.D'après une rumeur en provenance du Quai d'Orsay, une compagnie ne ferait pas tout ce qui est dans ses moyens pour permettre le retour de nos compatriotes.Nous avons interrogé Emmanuelle Llop et Chloé Rezlan, pour en savoir plus sur ce cas et plus généralement, la responsabilité en cas de guerre.