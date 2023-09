Et ce sont ces pages web, qui à l'époque, attirent l'œil des pure players : Lastminute, Dégriftour, Promovacances ou encore Ecotour.



"Ils ont frappé à ma porte pour qu'on leur fournisse toute la production Asie, notamment la Thaïlande qui est mon 2e pays de cœur."



Résultat : Climats du Monde est le premier TO sur l'Asie à proposer une offre en connectivité directe aux agences en ligne, avec un accès en temps réel sur les stocks, la disponibilité et les tarifs.



"C'est ça qui a fait notre succès, et notre originalité. Nous avons fait le chemin à l'envers" ajoute Christine Crispin.



Car Climats du Monde ne s'est pas tout de suite tourné vers le réseau d'agences traditionnelles.