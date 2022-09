Climats du Monde, candidat aux Césars du Voyage Responsable

L’engagement durable de Climats du monde passe aussi par la sensibilisation de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses voyageurs grâce à l’établissement d’une Charte du Voyageur (et des Fournisseurs).



En valorisant ses partenaires hôteliers et ses représentants locaux engagés, voire certifiés, au travers de conseils et d’un code de conduite, Climats du Monde incite ses autres partenaires à s’engager également dans une démarche durable.



Pour augmenter son engagement sociétal dans la durabilité du tourisme, Climats du Monde prévoit dès 2023 d’agrémenter sa production de circuits et séjours « Women Only » , soit des voyages dédiés à une clientèle féminine.



La prise en compte de cette dimension sociétale répond à une demande émanant des voyageuses elles-mêmes ; proposer des voyages dans lesquels chaque personne se sent à sa place, en confiance et en sécurité est une option essentielle pour Climats du Monde.



Ce nouveau type de voyage sera particulièrement adapté aux femmes, à leurs envies, et leurs besoins que ce soit au niveau des activités, du logement, du transport voire même de l’encadrement. Ce projet sera également accompagné de l’offre de compensation carbone du transport aérien pour l’ensemble de la production.



Pour résumer, Olivia Calvin annonce : « La ligne de conduite de Climats du Monde ? Voyager autrement pour voyager plus longtemps !»