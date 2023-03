Arabie Saoudite : Saudia lance une ligne vers Nice

Ces nouvelles destinations offriront un accès et des choix plus grands à nos invités. Compte tenu de l'augmentation de la demande de voyages internationaux, c'est le bon moment pour étendre notre réseau mondial et ce, de manière nouvelle et passionnée.

Le PDG du groupe SAUDIA, Son Excellence l'Ingénieur Ibrahim Al-Omar , a commenté l'expansion du réseau international: « Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est la compagnie aérienne nationale saoudienne. Fondée en 1945, elle compte désormais 142 avions, dont des B787-9, B777-300ER, Airbus A320-200, Airbus A321 et Airbus A330-300.