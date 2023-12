Air France - KLM veut faire s’envoler ses marges opérationnelles 🔑

Malgré ces bons chiffres et cette quasi-résurrection après le Covid et qui a valu à Ben Smith pour cette année le prix du manager de l’année aux BFM Awards 2023, le vol du groupe vers 2028 pourrait rencontrer des turbulences plus ou moins fortes.



Celles dues aux concurrents tout d’abord qui eux aussi ont profité à fond de la reprise du trafic et sont en très bonne forme.



Sur le plan de la rentabilité, IAG* et le groupe Lufthansa affichent des ambitions encore plus grandes que le groupe français et pourraient attirer plus facilement les investisseurs intéressés par le secteur aérien.



Autre point de vigilance, l’endettement du groupe Air France – KLM qui reste à ce jour important.



Pour restaurer ses fonds propres, Air France – KLM a passé des accords avec le fonds Apollo pour des injonctions de fonds dans des filiales du groupe.



« Au total, Apollo Global Management aura injecté 2,3 milliards d’euros de capitaux qui lui rapporteront entre 6 % et 7 % chaque année.



Passés les délais initiaux (3 ou 4 ans selon l'opération), si Air France-KLM ne rembourse pas Apollo, les taux grimpent progressivement jusqu'à atteindre un plafond sur lequel Air France-KLM ne communique pas.



Le groupe Air France-KLM devra donc verser chaque année environ 150 millions d'intérêts à Apollo. Il devra également rembourser les 2,3 milliards d'euros de capitaux au bout de trois ou quatre ans, faute de quoi les taux d'intérêts augmenteraient.



Ces capitaux sont considérés comme des quasi fonds propres. Ils ont permis au groupe Air France-KLM de rembourser une partie des dettes Covid. » précise un connaisseur du dossier.



Mais pour l’instant, les investisseurs sont plutôt séduits par les ambitions et le plan de vol d’ Air France - KLM. En fin de semaine dernière l’action du groupe s’envolait de 9 à 13,29 euros, sa meilleure performance depuis mars 2022.