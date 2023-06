Hajj 2023 : les compagnies aériennes renforcent leur capacité

Le groupe SAUDIA - Saudi Airlines, flyadeal et Saudi Private Aviation - a annoncé son plan opérationnel pour la saison du Hajj 2023, allouant plus de 1,2 millions de sièges aux pèlerins du monde entier.



Le Hajj, pèlerinage que font les musulmans aux lieux saints de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite se déroulera cette année du lundi 26 juin au samedi 1 juillet 2023. Le grand pèlerinage est considéré comme l'un des cinq piliers de l'islam.



Le plan de vol du groupe Saudia comprend " l'optimisation de l'utilisation de la flotte actuelle " de 164 avions du groupe avec la mise à disposition d'une flotte supplémentaire de 12 avions.



L'entreprise transportera les pèlerins depuis plus de 100 destinations régulières et 14 destinations saisonnières vers 6 aéroports du Royaume situés à Djeddah, Riyad, Dammam, Médine, Taif et Yanbu.