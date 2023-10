Saudia lance sa nouvelle identité de marque

Saudia a dévoilé sa nouvelle identité de marque et ses nouveaux uniformes lors d'un événement à Djeddah en Arabie Saoudite.



La refonte de la marque indique " le début d'une nouvelle ère pour Saudia " précise un communiqué de presse.



Ce rebranding comprend une identité olfactive et sonore distinctive, ainsi qu'une cuisine inspirée ses spécialités locales. Cette refonte inclut également de nouveaux uniformes pour le personnel de cabine et au sol.



La nouvelle identité de couleur de la marque, composée de vert, de bleu et de sable, représente " l'objectif de Saudia d'élargir sa flotte et ses destinations".