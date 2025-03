Redressement, liquidation : les droits essentiels que les salariés doivent connaître

Lorsqu’une procédure collective est ouverte, de nombreux interlocuteurs entrent en jeu, dont les rôles sont distincts : le juge commissaire est le juge du Tribunal de Commerce qui sera amené à prendre les décisions concernant le sort de l’entreprise, l’administrateur judiciaire s’occupe de la gestion de l’entreprise et le mandataire judiciaire est le représentant des créanciers.



Pour représenter les intérêts de salariés dans le cadre de la procédure collective, il est également prévu la désignation d’un représentant des salariés. Il est élu par les représentants du personnel ou par les salariés directement. Ce représentant est l’intermédiaire entre les salariés et le Tribunal et il s’occupe de contrôler le montant des sommes versées aux salariés.



Concernant l’exécution et la rupture des contrats de travail, les salariés auront pour interlocuteur principal le mandataire judiciaire (ou mandataire liquidateur en cas de liquidation) car c’est lui qui a la charge du paiement des salaires et de la mise en œuvre des licenciements.



Les salariés peuvent également s’adresser à leurs représentants du personnel (s’ils en existent). Ces représentants sont, en effet, étroitement associés au déroulé de la procédure collective et disposent d’informations précieuses sur les décisions prises au Tribunal de Commerce, ainsi que sur leurs répercussions sur les salariés.

Dans le cadre d’une procédure collective, les salariés ne sont pas considérés comme des créanciers comme les autres et bénéficient d’une protection spécifique contre les impayés.



En effet, si l’entreprise ne dispose pas des fonds suffisants pour payer les salariés, c’est l’AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), qui prend le relais pour garantir le paiement des créances salariales.



Sans que cette liste soit exhaustive, cette garantie permet d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail (les salaires, les heures supplémentaires, les primes, etc.) mais également au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de congés, etc.).



Cette garantie n’est, cependant, pas intégrale et inconditionnelle : elle concerne seulement certaines créances et ce, dans un plafond déterminé qui varie en fonction de l’ancienneté des salariés. En 2025, ce plafond varie entre 62 800 euros pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté et 94 200 euros pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté à la date de l’ouverture de la procédure collective.



Il faut également préciser que parfois cette prise en charge peut être longue et incomplète, de sorte qu’il peut se révéler nécessaire de saisir le Conseil de Prud’hommes pour obtenir l’intégralité des sommes dues.