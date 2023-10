13e mois et primes : les ex-salariés de Thomas Cook déboutés par la justice 🔑

Le 13e mois est dû aux salariés et ils l'auront. Sauf qu'il y a une vision différente entre l’administrateur judiciaire (AJ) et nous les repreneurs.



Nous avons repris au 1er décembre et nous estimons que l'AJ leur doit 11 mois,

Le dossier Thomas Cook est en passe d'être définitivement refermé en France.Alors que la liquidation de l'ancien numéro 1 mondial a été prononcée en novembre 2019, les anciens salariés repris s'étaient lancés quelques mois plus tard dans une procédure judiciaire pour obtenir des repreneurs le paiement de leur 13e mois et des primes.De l'autre côté de la table des négociations, ces derniers se refusaient de payer ces montants." nous confiait en décembre 2019, Alain Hamon.Une bataille judiciaire, puis une pandémie et 3 ans plus tard, la justice a enfin rendu sa décision.