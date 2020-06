13e mois et primes des ex-Thomas Cook : vers une action collective en justice ?

" Nous nous faisons balader entre les administrateurs et les repreneurs depuis quelques semaines et l'annonce de l'appel. En plus, nous n'avons plus de représentant du personnel pour gérer cette question, nous sommes seuls face à nos problèmes " déplore l'ex-employé.



Il faut dire qu'en cette période de crise sanitaire doublée d'une économique sans précédent, les repreneurs rechignent un peu à mettre la main au porte-monnaie.



Avec près de 350 salariés repris, cela fait quelques zéros à aligner, pour se rapprocher du million d'euros. Et pour éclairer sur la situation, il faut plutôt être flexible de toutes les zones du cortex, tant la tache est délicate et les interlocuteurs difficilement joignables avec en tête de liste les mandataires et administrateurs judiciaires que sont le cabinet de Christophe Basse et FHB.



Ces deux structures, malgré les nombreux mails envoyés et les appels passés, n'ont jamais daigné nous apporter un début de réponse.



Du côté du jugement, que nous avons pu consulter, la décision est plutôt celle d'un normand. La cour d'appel de Versailles s'est réuni le 26 mai 2020, pour statuer.



Selon le jugement en " prenant "acte de l’engagement des cessionnaires de reprendre à leur charge les droits acquis des salariés repris jusqu’à la date d’entrée en jouissance”, le tribunal a potentiellement mis à la charge des repreneurs des sommes autres que celles dues au titre des seuls congés payés et des RTT dès lors que la notion de “droits acquis” ."



Dans ces conditions, l'appel des repreneurs est jugé recevable, mais une telle décision était trop facile pour entériner la décision.



La cour ordonne " la reprise par les sociétés SN agences, Navitour voyages, Cati, Esprit de voyages et Havas voyages de l’intégralité des droits acquis par les salariés repris au titre des congés payés et des RTT non consommés à la date du jugement arrêtant le plan de cession. "



Depuis fin mai et cette double lecture, "chaque camp se renvoie la balle " témoigne las une autre salarié.



C'est la douche froide.