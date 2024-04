Construit autour de l’isolement et du recueillement, de l’espace et de la lenteur, le désert dispose donc d’un imaginaire plutôt positif, d’autant plus que sa fonction utopique est en train de gagner du terrain.



Comment ? Grâce à la technologie et notamment grâce au développement de l’énergie solaire. Laquelle se présente comme une énergie propre, abondante et économique.



Paré d’une image de sauveur, le désert prend donc peu à peu les couleurs d’un monde authentique et bienveillant comme l’est le foyer familial.



« Quand la civilisation échoue à conquérir le désert, c’est à celui-ci qu’elle retourne » écrit à ce propos le géographe J.R Henry dans un dossier de recherche. Il devient un monde alternatif inscrit dans la continuité religieuse...



Laquelle a malheureusement un profil d’ange doublé d’un profil satanique, celui du terrorisme et des attaques sanglantes. En filigrane, comme une image subliminale, se dessinent les grandes fêtes comme Burning Man... mais, l’immense incendie par lequel se conclut le festival n’est-il pas aussi le signe de la décadence d’un monde en quête perpétuelle d’une réinvention qui tarde à venir ?



… En guide de conclusions : si le terrorisme et les intempéries ne ruinent pas sa réputation trop rapidement, le désert restera un produit touristique de pointe, élitiste par son prix, par l’alternative qu’il offre au tourisme de masse et par le statut social qu’il confère d’emblée au voyageur qui le visite.



Mais, le danger qu’il apparaisse comme l’Himalaya ou l’Arctique, pollué par une partie de ses visiteurs, est aussi totalement d’actualité. Et, malheureusement, les choses peuvent évoluer très vite.



Juste un dernier mot sur son étymologie pour en préciser le paradoxe. Le terme de désert vient du latin « desertus » signifiant « inculte, sauvage, abandonné » !