Arabie saoudite : comment le tourisme de luxe redéfinit l’avenir économique du pays

« This Land is Calling » (« Cette terre vous appelle »)

Située dans la province de Tabuk, Sindalah Elle doit accueillir, entre autres, un, unepour des yachts jusqu'à 50 mètres, un, deset un Sindalah offre incontestablement un aperçu de la manière dont l'Arabie Saoudite voit son avenir.Déjà, à la fin du mois d'août 2024, l’Autorité saoudienne du tourisme avait lancé une campagne, intituléedans des marchés clés tels que le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne et les États-Unis.En utilisant un film immersif, « This Land is Calling » invitait le public à, allant des dunes dorées du désert aux montagnes verdoyantes d'Aseer, sans oublier les joyaux culturels comme Diriyah, Hegra et Al Balad, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.Cette campagne s'inscrivait, elle aussi, dans le cadre de la "Vision 2030", avec pour objectif d’Pour faciliter l'accès à cette terre de découvertes, l'Arabie saoudite a d'ailleurs mis en place des mesures de connectivité améliorées. Ledésormais disponible pour les résidents de 66 pays, simplifie le processus d'entrée pour les voyageurs internationaux.Pour les professionnels du tourisme, l'Arabie saoudite est désormais plus accessible.avec 20 vols par semaine au départ de Paris et Marseille.