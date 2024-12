ILTM : l’Arabie saoudite annonce l’ouverture du The Red Palace en 2026

Premier bâtiment en béton construit à Riyad , The Red Palace mêle éléments d’architecture locale traditionnelle et éléments européens du XIXe siècle. Il a été rénové avec soin en collaboration avec l’architecte d’intérieur français Tristan Auer et le cabinet Aedas, tout en mettant en valeur le savoir- faire des artisans saoudiens.Cette initiative traduit l’engagement du Fonds d’investissement public (FIP) d’Arabie saoudite de développer des secteurs prometteurs et de