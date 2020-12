Le tourisme peut-il s'en sortir simplement avec la clientèle française ? Non, répond l'INSEE

Sur ce constat, septembre 2020 devait être le mois de la reprise pour tout un secteur, patatras, l'épidémie est repartie de plus belle.



Malgré une ouverture de presque tout le parc hôtelier français (94%), les mesures sanitaires et la désafection des voyageurs d'affaires ont plombé l'entrée dans l'automne.



Des annonces plus alarmistes de la part du gouvernement et la persistance dans les entreprises du télétravail et des réunions virtuelles et l’annulation de nombreux évènements, limitant les déplacements de loisirs comme professionnels.



En septembre 2020, la fréquentation touristique s’élève à 11,8 millions de nuitées dans les hôtels métropolitains, soit une chute de 42 % par rapport à septembre 2019.



La fréquentation hôtelière des touristes résidents en France baisse de 19 % par rapport à septembre 2019 et celle des touristes non résidents s’effondre (– 81 %), du fait notamment de la quasi-absence des touristes non européens.



Une fois de plus l'Île-de-France fait office de mauvais élève, avec une région quasiment exclusivement tournée vers le tourisme étranger.



La France du tourisme sortir, il est inévitable, durement et durablement touchée par cette crise. Et si jamais les comportements des consommateurs n'évolueront pas, le paysage ne sera plus le même...