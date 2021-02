France : le transport aérien en chute, quelle influence sur l'empreinte carbone des ménages ?

Toutefois, ce qui serait mauvais pour notre pays, ne serait-ce pas un bénéfice et un instant de respiration pour la planète ?



C'est sur ce point que l'INSEE a souhaité travailler, en étudiant les évolutions des émissions directes et indirectes qu'occasionne la variation de la consommation des ménages.



" Il faut noter qu'environ 3/4 des émissions sont indirectes. Elles sont associées à la production des biens et services que nous consommons et leur acheminement, " explique Olivier Simon, chef de la division synthèse conjoncturelle de l'INSEE.



Ainsi, si les confinements et les restrictions ont un impact sur l'activité des ménages, donc entrainent systématiquement une baisse de l'empreinte carbone, c'est surtout nos dépenses qui impactent favorablement ou défavorablement la planète.



Sans surprise la pollution a suivi la consommation des ménages, en diminuant fortement en avril (-36% pour l'empreinte carbone, contre -31% pour la consommation) durant le 1er confinement, puis à nouveau lors du 2e confinement (-15% pour les deux indicateurs).



" Plus précisément, ce sont surtout les moindres déplacements qui ont fortement contribué à la baisse de l'empreinte carbone de la consommation des ménages, en réduisant l'usage de la voiture, " selon le responsable de la synthèse.



A noter que les baisses observées lors des deux confinements ne sont pas pérennes, car l'empreinte a retrouvé globalement sa forme initiale dès lors que la consommation des ménages a pu se rapprocher des niveaux d'avant crise.



Ainsi, nous pourrions par hypothèse en déduire, que les consommateurs reprennent dès que cela est permis par le gouvernement, leurs habitudes.



Et pour finir, s'il est un secteur qui a souffert et continue de souffrir c'est l'aérien, mais en plus de connaître des problèmes économiques, il est surtout pointé du doigt pour son impact environnemental.



Selon l'INSEE la baisse du transport aérien a contribué sensiblement à la baisse de la pollution.



" La contribution du transport aérien sur l'environnement est plus importante que sa contribution sur la consommation des ménages, c'est lieu au contenu carbone élevé par ce type de transport.



Alors que la consommation des ménages se rapprochait des niveaux d'avant crise à l'été 2020, l'empreinte carbone était malgré tout en diminution de 4%, du fait d'un transport aérien déprimé, " analyse Olivier Simon.



L'aérien aurait donc bien un impact sensiblement plus négatif sur l'environnement que positif sur notre économie...