Tourisme à Malte : la France sur le podium avec plus de 250 000 visiteurs en 2022

S’appuyant sur « une équipe solide de quatre personnes basées à Paris », Claude Zammit-Trévisan souhaite donc se diversifier et mettre l’accent sur des endroits jusque-là peu connus, « différents de La Valette intra-muros » à l’image de la cité de Birgu juste à côté, « la première ville des Chevaliers de Malte » qui abrite « de très beaux yachts et des épiceries fines ».



Et puis bien sûr, il y a Gozo, « la Belle-Ile-en-Mer de la Méditerranée » qui mise sur son authenticité, sa nature, son histoire millénaire et ses habitations typiques, « la destination idéale pour du slow travel ».



« 60% des touristes français voyagent à Malte en dehors de l’été » précise Annabelle Michaux, responsable marketing et digital à l’Office du Tourisme.



Cela tombe bien car le petit état insulaire (316 km2) veut montrer qu’il se visite toute l’année. Son accessibilité et sa météo, douce plus de 300 jours par an, plaident en sa faveur.



Alors que seulement 20% des réservations sont réalisées en direct, 80% le sont par des agences de voyages, des tour-opérateurs et des OTA. « Nous allons probablement organiser des éductours sur des thématiques comme le luxe ou l’art de vivre » souligne le directeur de l’Office du Tourisme.