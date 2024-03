Malte se présente sous un nouveau jour

En 2024, la stratégie de Malte vise " à accueillir de nouveaux profils de voyageurs, à rehausser la qualité des services et à améliorer l'expérience globale des visiteurs".



Fort de ces performances et des informations recueillies sur les visiteurs, Carlo Micallef, PDG de MTA, indique que " La stratégie de MTA vise un public de voyageurs plus expérimentés et disposant de revenus plus élevés. Axée sur l'expérience des visiteurs, elle sera adaptée à leurs attentes pour garantir les meilleurs résultats. "



Il met également en avant " le rôle central de MTA dans le développement de l'attrait touristique de l'archipel et son engagement continu à diversifier et améliorer son offre pour stimuler la vitalité de l'industrie touristique à Malte. "