Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná se situe à 2h30 de route de Saint-Domingue. La saison des baleines s'étend de janvier à mars. Las Terrenas et Las Galeras proposent hébergements authentiques et excursions vers Los Haitises. Prévoir équipement de plongée pour les récifs coralliens et vêtements de pluie pour la saison humide (mai-octobre).

Une nouvelle destination s'ajoute au réseau de la compagnie antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane :, vos clients pourront profiter deet d'un tarif de lancement. Les vols sont opérés en Airbus A350 XWB et A330, des appareils modernes et spacieux offrant :- des sièges ergonomiques et un confort optimisé en toutes classes- un service chaleureux et attentionné inspiré de l’hospitalité caribéenne- un vaste choix de divertissements et une gastronomie soignéeHoraires des vols :Paris Orly (ORY) → Samaná (AZS) : 11h45 → 16h20Samaná (AZS) > Paris Orly (ORY) : 17h30 > 09h50 (J+1), avec escale via Saint-Domingue (SDQ)