République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve

Dans ce contexte, Air Caraïbes, fidèle à sa signature « Haute en Couleurs », propose une innovation majeure au départ de Paris Orly : la possibilité de partir d'une destination et de revenir d'une autre, au choix entre Punta Cana, Saint-Domingue et Samaná. Cette flexibilité transforme radicalement l'approche du voyage dominicain et offre un nouvel argument de vente fort pour les professionnels du tourisme. Fini le temps où il fallait revenir au point de départ au prix de plusieurs heures de route. Désormais, on peut atterrir sur la côte est paradisiaque de Punta Cana, explorer les trésors coloniaux de Saint-Domingue, puis s'envoler depuis la péninsule sauvage de Samaná, ou inverser le parcours selon ses envies.
Saint-Domingue : où bat le cœur historique des Amériques
Première escale dans ce triptyque caribéen, Saint-Domingue déploie ses charmes avec une grâce qui traverse les siècles. La capitale dominicaine, la plus ancienne cité européenne du Nouveau Monde, abrite dans son écrin de pierre un trésor que l'UNESCO a reconnu : la Ciudad Colonial. Imaginez un damier de ruelles pavées où résonnent encore les échos d'une histoire cinq fois centenaire, où chaque façade ocre et chaque balcon de fer forgé racontent l'épopée des conquistadors.
Sur la Plaza España s'élève l'Alcázar de Colón, le palais où Diego, fils de Christophe Colomb, établit sa résidence en 1510. Cette demeure restaurée offre aux visiteurs une plongée dans le quotidien de la noblesse coloniale. À quelques pas, la cathédrale Primada de America, première cathédrale du continent américain édifiée entre 1514 et 1540, mêle avec audace les styles gothiques et baroques. La Calle de las Damas, première rue tracée dans les Amériques, serpente entre les demeures seigneuriales aux patios fleuris de bougainvilliers. Le soir venu, lorsque la lumière dorée caresse les façades, la zone coloniale révèle son âme la plus séduisante.
Mais Saint-Domingue ne se limite pas à sa zone historique. Cette métropole moderne de trois millions d'habitants s'est dotée d'infrastructures remarquables : un métro qui facilite les déplacements urbains, un téléphérique offrant des vues spectaculaires sur la ville, et le magnifique jardin botanique national, véritable poumon vert de 200 hectares abritant une collection exceptionnelle de plantes tropicales. Le Malecón, promenade maritime s'étirant le long de la mer des Caraïbes, constitue le lieu de rendez-vous favori des Dominicains. Les quartiers modernes vibrent au rythme d'une métropole cosmopolite où tradition et modernité se conjuguent harmonieusement.
Une étape culturelle à recommander à une clientèle curieuse et amatrice d’histoire.
Punta Cana : l'éden balnéaire réinventé
Si Saint-Domingue incarne la profondeur historique dominicaine, Punta Cana représente son visage hédoniste et solaire. Ses quarante-huit kilomètres de littoral, bordés de cocotiers ondulant sous les alizés, composent un panorama d'une beauté à couper le souffle. La plage de Bávaro, joyau incontesté, déploie son sable poudreux tandis que l'océan se décline en une infinité de nuances, du turquoise électrique au cobalt profond.
Mais réduire Punta Cana à ses complexes hôteliers serait une erreur. Le parc écologique Indigenous Eyes protège un écosystème fragile où évoluent plus de cinq cents espèces endémiques. Ses douze lagunes d'eau douce offrent une parenthèse de fraîcheur enchanteresse. Les amateurs de golf trouveront leur bonheur dans les parcours spectaculaires comme le Punta Espada Golf Club, signé Jack Nicklaus, dont huit trous en bord de falaise dominant l'océan.
Pour les aventuriers, les excursions en buggy traversent la campagne authentique, ponctuée de plantations de canne à sucre et de villages créoles. Les explorations en catamaran vers l'île de Saona, ce paradis du parc national del Este, promettent des journées mémorables entre snorkeling dans les récifs coralliens et baignade dans les piscines naturelles. La vie nocturne cultive une ambiance festive décontractée, des spectacles du Coco Bongo aux lounges intimistes en bord de mer.
Une valeur sûre à inclure dans vos ventes pour les voyageurs en quête de soleil, de confort et de loisirs variés.
Samaná : la péninsule sauvage et ses baleines majestueuses
Troisième volet de ce triptyque caribéen, la péninsule de Samaná représente le versant le plus préservé de la République dominicaine. Cet écrin de verdure tropicale, longtemps isolé, a conservé une nature souveraine où les montagnes recouvertes de forêt primaire plongent dans une mer émeraude.
La ville de Santa Bárbara de Samaná exhale un charme provincial tranquille. Sa population, marquée par une forte influence afro-américaine, a développé une culture unique. Mais c'est entre janvier et mars que Samaná révèle son spectacle le plus grandiose : plusieurs milliers de baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes de la baie. Observer ces géants des mers évoluer à quelques mètres, exécuter leurs sauts spectaculaires ou entendre leurs chants constitue une expérience d'une intensité rare.
La cascade d'El Limón, nichée au cœur de la jungle, représente l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du pays. L'accès à cette chute de cinquante-deux mètres s'effectue à cheval ou à pied à travers la forêt tropicale. La baignade sous ce rideau d'eau, entouré d'une végétation luxuriante, procure une sensation de communion totale avec la nature.
Les plages comme Rincón ou Las Galeras offrent un visage authentique des Caraïbes : sable blond, cocotiers, océan et tranquillité. Le parc national Los Haïtises, accessible en bateau, protège une forêt de mangrove, des îlots karstiques et des grottes ornées de pétroglyphes taïnos millénaires. L'exploration de ce labyrinthe aquatique transporte le visiteur dans un univers préhistorique.
Une destination nature et confidentielle, parfaite à suggérer pour une clientèle en quête d’évasion et d’authenticité.
Un voyage à composer comme un tableau
L'innovation majeure proposée par Air Caraïbes réside dans cette possibilité de tisser son propre récit de voyage entre ces trois destinations aux caractères distincts. On peut imaginer une arrivée par Punta Cana pour profiter du confort balnéaire, avant de gagner Saint-Domingue pour une plongée dans l'histoire coloniale, puis de conclure son séjour par l'évasion sauvage de Samaná. Ou l'inverse : atterrir à Samaná pour une immersion dans la nature, descendre vers la capitale pour son effervescence culturelle, puis rallier Punta Cana pour quelques jours de farniente avant le retour.
Cette liberté de mouvement transforme l'expérience dominicaine. Les voyageurs ne sont plus contraints de concentrer leur séjour sur une seule zone ou d'entreprendre de longs transferts terrestres. Ils peuvent épouser les contours de cette île généreuse, goûter à toutes ses facettes, des rivages immaculés aux forêts primaires, des monuments historiques aux villages de pêcheurs.
La République dominicaine se révèle ainsi dans toute sa richesse, loin des clichés d'une destination exclusivement balnéaire. C'est une terre de contrastes où la modernité côtoie la tradition, où le luxe dialogue avec la simplicité, où l'histoire éclaire un présent vibrant d'énergie. Un pays où la nature prodigue ses trésors avec générosité.
Air Caraïbes, avec cette offre multi-destinations au départ de Paris Orly, donne les clés d'une découverte approfondie et personnalisée de ce joyau caribéen. Plus qu'un simple billet d'avion, c'est une invitation à l'exploration libre, à la composition d'un voyage qui ressemble à ses aspirations. Cette souplesse replace le voyageur au centre de son expérience, en acteur et non en simple consommateur.
Entre histoire, nature et farniente, entre aventure et contemplation, chacun pourra composer sa palette de tonalités caribéennes idéales, escale après escale. Le véritable luxe du voyage moderne : la liberté du chemin pour parvenir à destination.
La République dominicaine avec Air Caraïbes
Air Caraïbes enrichit son offre au départ de Paris Orly et propose désormais une expérience multi-destinations unique en République dominicaine. Une nouvelle opportunité à valoriser auprès de vos clients, qui peuvent désormais arriver sur une destination et repartir d’une autre, au choix entre Punta Cana, Saint-Domingue et Samaná, une flexibilité inédite pour concevoir des séjours combinés sur mesure.
Avec cette formule, plus besoin de revenir au point de départ : vos clients peuvent composer un itinéraire sur mesure, combinant farniente, culture et nature sauvage selon leurs envies.
Dès le 15 décembre 2025, Air Caraïbes renforce son réseau caribéen avec l’ouverture de Samaná (AZS), desservie deux fois par semaine (lundi et samedi). Les vols seront opérés en Airbus A350 XWB et A330, alliant confort, modernité et service “Haute en Couleurs“.
Pour la saison hiver, Air Caraïbes opèrera jusqu’à 12 vols hebdomadaires vers la République dominicaine :
• Paris-Orly –Samaná (AZS) : jusqu’à 2 vols par semaine dès le 15 décembre (lundi et samedi)
• Paris-Orly – Punta Cana (PUJ) : jusqu’à 7 vols par semaine (quotidien dès le 12 décembre)
• Paris-Orly – Saint-Domingue (SDQ) : jusqu’à 3 vols par semain
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.aircaraibes.com/destinations/republique-dominicaine
Contacter Air Caraïbes
● Centrale de réservation Air Caraïbes
0 820 835 835 (Service 0,20 € / min + prix appel)
Lundi au samedi de 8h à 22h
Dimanche et jours fériés de 9h à 21h (heure de Paris)
● Help Desk Air Caraïbes à Paris
Tél. : 0 821 044 044 (Service 0,20 €/ min + prix appel)
E-mail : helpdesk-paris@aircaraibes.com
Lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de Paris)
● Service Groupes
E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com
