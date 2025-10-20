Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe

Une dualité fascinante qui défie les frontières
Franchir la frontière invisible entre Marigot et Philipsburg, c'est voyager entre deux univers sans même s'en apercevoir. Pas de douane, pas de contrôle, juste un panneau discret et soudain, tout change. Côté français, l'élégance décontractée des terrasses où l'on sirote un cocktail maison en observant le ballet des yachts dans la marina. Les cafés ont des noms qui sentent bon la Provence, les boulangeries alignent leurs croissants dorés dès l'aube, et sur le marché de Marigot, les vendeurs vous interpellent en créole avant de basculer en français parfait.
Côté hollandais, c'est l'effervescence colorée de Front Street avec ses façades pastel, ses boutiques hors taxes où dénicher ce sac griffé, ce parfum de luxe ou ces bijoux à prix défiant toute concurrence devient un sport national pour les croisiéristes. Philipsburg vibre au rythme des paquebots qui déversent leurs flots de visiteurs, créant cette atmosphère unique où se mêlent tourisme de masse et authenticité caribéenne.
Une richesse culturelle rare qui séduit toutes les clientèles, couples, familles ou voyageurs en quête d’authenticité, et permet aux professionnels du tourisme de construire des séjours variés et sur mesure.
Une gastronomie métissée qui raconte mille histoires
À Saint-Martin, chaque repas est un voyage. Le matin commence souvent dans une boulangerie française où le boulanger perpétue la tradition de la vraie baguette croustillante et des croissants au beurre qui fondent sur la langue. À quelques rues de là, un café antillais sert le café corsé accompagné de Johnny cakes, ces petits pains frits hérités de la tradition néerlandaise.
À midi, direction les accras de morue dorés à point, le colombo de poulet aux épices venues des Indes, le boudin créole relevé comme il faut. Les food trucks disséminés le long des plages proposent leurs spécialités : ribs sauce barbecue, poisson grillé du jour, conch fritters qui craquent sous la dent. C’est à Grand-Case, surnommée "la capitale gastronomique des Caraïbes", que Saint-Martin révèle toute sa richesse culinaire : les lolos traditionnels y côtoient les restaurants étoilés et les tables fusion aux influences multiples.
Une scène culinaire vibrante et accessible, véritable argument de séduction pour les voyageurs en quête de saveurs et d’authenticité.
Des adresses pour tous les rêves et tous les budgets
Contrairement aux idées reçues tenaces, Saint-Martin n'est pas réservée aux portefeuilles illimités. Certes, les villas de luxe avec piscine à débordement et vue panoramique sur la baie existent, tout comme les boutique-hôtels intimistes perchés sur les hauteurs de Terres Basses où le service personnalisé frôle la perfection. Orient Bay propose ses grands complexes hôteliers avec animation en continu et activités nautiques à volonté.
Mais l'île compte aussi de nombreuses guesthouses créoles pleines de charme, tenues par des familles saint-martinoises qui offrent une authenticité que les grands établissements ne pourront jamais égaler. Une diversité d’hébergements qui permet aux agents de voyages d’adapter facilement leur offre selon les envies et budgets de leurs clients.
Un calendrier culturel qui pulse toute l'année
Saint-Martin vibre au rythme d'un calendrier culturel étonnamment riche pour une si petite île. Le moment le plus attendu ? Le Carnaval, qui s'étire de janvier à avril selon les années.
Les régates, les festivals de musique, la Saint-Martin's Day ou encore le Festival de Grand-Case rythment l’année.
Autant d’occasions pour proposer des séjours à thème ou des escapades hors haute saison, et enrichir l’offre de vente.
Un trésor qui se révèle jour après jour
La beauté de Saint-Martin, c'est qu'elle se dévoile par couches successives, comme un cadeau que l'on déballe lentement. Vous pouvez bien sûr profiter de Maho Beach et ses avions spectaculaires, vous prélasser à Orient Bay, faire du shopping à Philipsburg et dîner dans les tables réputées. C'est déjà magnifique. Mais c'est en prenant le temps que l'île révèle ses vraies merveilles.
Une invitation au slow tourisme, parfaitement alignée avec les nouvelles attentes des voyageurs que vous accompagnez.
Alors, prenez vraiment le temps
Saint-Martin se distingue par sa richesse culturelle, naturelle et gastronomique, qui se révèle progressivement au fil du séjour. Derrière la carte postale se cache un territoire aux mille facettes, où deux cultures cohabitent harmonieusement et où modernité et tradition se mêlent à chaque étape. Avec l'ouverture de la ligne directe Paris Orly <> Saint-Martin opérée par Air Caraïbes à partir du 12 décembre 2025, il n’a jamais été aussi simple d’inviter vos clients à découvrir cette destination d’exception. Entre hébergements diversifiés, activités variées et événements culturels toute l’année, Saint-Martin offre de nombreux atouts pour construire des séjours sur mesure et séduire différents profils de voyageurs.
Saint-Martin on y va direct avec Air Caraïbes
Saint-Martin rejoint le réseau caribéen d'Air Caraïbes et sera accessible dès le 12 décembre 2025 avec des vols directs depuis Paris Orly. Les vols sont opérés en Airbus A330-200, un appareil moderne et spacieux offrant :
- des sièges ergonomiques et un confort optimisé en toutes classes
- un service chaleureux et attentionné inspiré de l’hospitalité caribéenne
- un vaste choix de divertissements et une gastronomie soignée
Horaires des vols :
Paris Orly (ORY) → Saint-Martin (SXM) : 11h45 → 15h45
Saint-Martin (SXM) → Paris Orly (ORY) : 18h30 → 07h40 (J+1)
En complément, des vols quotidiens sont déjà proposés via Pointe-à-Pitre, en continuation sur le réseau régional de / vers Saint-Martin Grand Case.
👉 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aircaraibes.com/destinations/saint-martin
Contacter Air Caraïbes
● Centrale de réservation Air Caraïbes
0 820 835 835 (Service 0,20 € / min + prix appel)
Lundi au samedi de 8h à 22h
Dimanche et jours fériés de 9h à 21h (heure de Paris)
● Help Desk Air Caraïbes à Paris
Tél. : 0 821 044 044 (Service 0,20 €/ min + prix appel)
E-mail : helpdesk-paris@aircaraibes.com
Lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de Paris)
● Service Groupes
E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com
