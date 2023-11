Comment Selectour veut contourner IATA

Sur la page du site internet d'Amadeus dédiée à la solution, nous apprenons qu'elle est conçue comme un guichet unique pour payer tous les fournisseurs de l'industrie.



Parmi les fournisseurs présents, nous retrouvons des compagnies aériennes historiques, comme des low costs, mais aussi des hôtels, des voyages en train, la location de voitures, les forfaits croisière, etc.



Il existe deux modèles de paiement, pour deux cartes virtuelles.



L'un génère des revenus aux agences de voyages via une offre promotionnelle, quand l'autre réduit les frais de traitement, en évitant " les suppléments liés à votre carte. "



Autre atout, non mentionné par Laurent Abitbol : une garantie contre les défaillances des fournisseurs.



Les garanties offertes par les marques de carte de crédit telles que Visa et Mastercard protègent les agences de voyages contre la faillite d'une compagnie aérienne ou d'un hôtel.