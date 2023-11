Le Congrès Selectour va s'ouvrir sur le thème "Impulsion & Puissance"

Vendredi 1er décembre



8 h 30 - 10 h 30 ATELIERS (réservés aux adhérents) - (Hôtel INTERCONTINENTAL)

(Salles ZARA, AYLA, NEBO, GERASA – Espace Meeting 2ème étage -)

(Salle AL BADIYA – Rez de chaussée)



11 h 00 – 13 h 00 WORKSHOP avec les partenaires (Hôtel INTERCONTINENTAL - Grand Ballroom – Rez de Chaussée)

Avec pause permanente offerte par AVIS



13 h 15 – 14 h 30 Déjeuner buffet (Hôtel INTERCONTINENTAL) offert par la SNCF

(Salle Al Riwaq – Restaurant Winter Garden)





15 h 00 – 19 h 00 SEANCE PLENIERE (GRAND HYATT – Grand Ballroom)

• Adriana MICHELLA, Présidente du CEDIV



• « Les enjeux du Business Travel et les achats responsables » avec la participation de :

Patricia MOROSINI, Directrice Voyage d’Affaires SELECTOUR

Guillaume de GOUTTES, Directeur des Achats/Transport, SELECTOUR



• Jean Baptiste DJEBARRI, Ex. ministre des Transports de 2017 à 2022



• La SELECTOUR ACADEMY

Avec la participation : Alexia LECLERC, Responsable développement EPT/AFTRAL,

Katia SCHREIBER, Responsable des Relations Entreprises – VIATICUS,

Stéphane NICOLAS, Directeur Animation Réseau SELECTOUR



• Table ronde « La relation des Compagnies aériennes avec les distributeurs et les acheteurs »

Animée par François-Xavier IZENIC avec la participation de :

Jean Baptiste DJEBARRI, Ex. ministre des Transports de 2017 à 2022

Henri HOURCADE, Directeur Général France – Commercial, Vente AIR FRANCE

Michel MONVOISIN, Président AIR TAHITI NUI

Edmond RICHARD, Directeur Général Délégué, AIR CARAIBES

Jean-Michel MICHONET, Selectour VAIRON VOYAGES

- NDC

- RSE

- L’inflation



16 h 45 – 17 h 15 Pause-café offerte par AVIS

• Hervé BOFFELLI, Chief Commercial Officer, TELDAR TRAVEL



• Julia de FUNES : Philosophe, Conférencière

- Le management

- Le rapport au travail

- Echanges avec la Salle (Q/R)



- La Fondation SELECTOUR par Ghislaine BELTRAME, Présidente

20 h 00 Diner & Soirée libre pour tous les participants



Samedi 2 décembre



Départ pour les excursions avec guides francophones (au choix, sur inscription)

7 h 00 Programme 1 : City Tour d’Amman et JERASH avec déjeuner au Restaurant

Nowwara, offert par ENTERPRISE

7 h 30 Programme 2 : Le Site du Baptême de Jésus et la Mer Morte avec déjeuner à l’hôtel

Crowne Plaza, offert par EUROPCAR



15 h 00 Retour dans les hôtels



16 h 00 – 18 h 00 SEANCE PLENIERE DE CLOTURE (GRAND HYATT – Grand Ballroom)

• « La parole à notre invité d’honneur »,

Nicolas SARKOZY (6ème Président de la Ve République)



• Questions & Echanges salle



• Clôture du 13ème Congrès, Laurent ABITBOL et Natale SCAGLIA, Présidents



21 h 00 Diner de Gala, suivi d’un concert & soirée avec Grégori BACQUET & ses Musiciens offerts par AIR FRANCE & TELDAR (GRAND HYATT – Grand Ballroom)



Dimanche 3 décembre : retour en France